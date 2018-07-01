В Бурятии грузовикам запретят выезд на федеральные трассы в жару

Упрдор «Южный Байкал» информирует об ограничении движения тяжеловесного транспорта на федеральных автодорогах с 5 июля по 31 августа при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов



Временное ограничение движения в летний период по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется только тех транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленную допустимую нагрузку. При дневной температуре воздуха свыше 32 градусов тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время с 22:00 до 10:00, сообщает пресс-служба ведомства.



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