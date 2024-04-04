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Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»

Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Общество,  Фото:ИрНИТУ
Заключительный этап состоялся в Монголии

3 апреля второй этап международного турнира «Кубок двух озёр» по хоккею с мячом завершился победой Иркутского национального исследовательского технического университета. Матчи проходили на льду озера Хубсугул вблизи монгольского посёлка Ханх.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, места распределились следующим образом:
Первое место- «Иркутский политех»;
Второе место - сборная Монголии;
Третье место - сборная Бурятии.

Счёт в матчах на втором этапе турнира:
«Иркутский политех» 11:8 Сборная Монголии
«Иркутский политех» 9:8 Сборная Бурятии
Сборная Монголии 8:4 Сборная Бурятии

Напомним, что по итогам первого этапа в начале марта также победили иркутяне. Второе место у студенческой сборной Бурятии. Третье место заняла молодёжная сборная Монголии.

Также в рамках турнира российские и монгольские студенты достигли вершины Восточно-Саянских гор Мунку-Сардык и подняли государственные флаги двух стран. Восхождение было приурочено к 43-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос, который проходил с 22 по 30 марта 1981 года на корабле «Союз-39». В состав экипажа вошли командир корабля Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

хоккей с мячом спорт Иркутск Бурятия Монголия вузы кубок

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