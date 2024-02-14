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Северный посёлок в Бурятии задыхается из-за помойки

Северный посёлок в Бурятии задыхается из-за помойки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местных жителей травят односельчане

Жители баунтовского посёлка Багдарин пожаловались на едкий дым от свалки. Люди поинтересовались в группе «Баунт-инфо.24/7», почему её не тушат. «Когда это уже кончится? Кто отвечает за свалку?» – вопрошают сельчане.

В райадминистрации пояснили, что отходы подожгли местные жители. На место отправился подрядчик со спецтехникой, который «отрежет» очаг возгорания от основного мусора. 
мусор жалобы свалка

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