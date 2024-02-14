Северный посёлок в Бурятии задыхается из-за помойки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местных жителей травят односельчане



Жители баунтовского посёлка Багдарин пожаловались на едкий дым от свалки. Люди поинтересовались в группе «Баунт-инфо.24/7», почему её не тушат. «Когда это уже кончится? Кто отвечает за свалку?» – вопрошают сельчане.



В райадминистрации пояснили, что отходы подожгли местные жители. На место отправился подрядчик со спецтехникой, который «отрежет» очаг возгорания от основного мусора.

