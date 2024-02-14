Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
Первым ребёнком, родившимся в Хоринском районе Бурятии в новом году, стал мальчик Савелий. Рост нового гражданина района – 59 см, а вес – 4300 граммов.
Малыш появился на свет 4 февраля и стал вторым ребёнком в семье Антона Олеговича и Алины Александровны.
Представители администрации района поздравили родителей с рождением сына и пожелали, чтобы малыш рос здоровым, радостным и счастливым. Также семье вручили памятные подарки.
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится в августе
Награждение премией состоится 7 марта
В республике стартуют отборочные игры чемпионата России по интеллектуальной игре
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану
Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля
Улан-Удэ принимает чемпионат ДФО по боксу
Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения
Республику представляют Стальвира Оршуш и Ирина Ологонова
В зоне ответственности Восточного военного округа поезд сделает остановки на 15 станциях
Были установлены границы оплаты труда с учётом районных коэффициентов и северной надбавки
Инцидентом заинтересовались следователи и сотрудники прокуратуры
Ловить их начнут с утра прямо у здания администрации
Скоро тёплая погода сменится крепкими морозами