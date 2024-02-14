В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Им стал мальчик, родившийся 4 февраля



Первым ребёнком, родившимся в Хоринском районе Бурятии в новом году, стал мальчик Савелий. Рост нового гражданина района – 59 см, а вес – 4300 граммов.



Малыш появился на свет 4 февраля и стал вторым ребёнком в семье Антона Олеговича и Алины Александровны.



Представители администрации района поздравили родителей с рождением сына и пожелали, чтобы малыш рос здоровым, радостным и счастливым. Также семье вручили памятные подарки.

