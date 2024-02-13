В столице Бурятии разгребают последствия снегопада

В городе «пропесочили» опасные участки



В Улан-Удэ разбираются с последствиями снегопада, который прошёл в понедельник, 12 февраля. Накануне ночью грейдеры и КамАЗы с отвалами очищали проезжую часть от снега, подбивая его к прибордюрной зоне.



После по дорогам «прошлись» тракторы-щётки. Охватить удалось несколько улиц – Ботаническая, Бабушкина, Терешковой, Боевая, Ербанова, Коммунистическая, Балтахинова, Акмолинская, проспекты Строителей, Автомобилистов и 50-летия Октября, а также Богатырский и Удинский мосты.



Мини-тракторы расчистили пешеходные зоны на улицах Гастелло, Хоринская, Яковлева, Туполева, Камова, Яшина, Бабушкина, Ленина, Ербанова, Коммунистическая, Сухэ-Батора, проспектах 50-летия Октября и Победы, в сквере на улице Ткацкая, ещё в одном – «Зодчий» и на площади Революции.



Во вторник, 13 февраля, сотрудники городского комбината по благоустройству с помощью мини-погрузчиков и самосвалов будут вывозить собранный ночью снег. Кроме того, продолжится ручная и механизированная уборка тротуаров, лестниц и остановок. В КБУ заявили, что опасные участки подсыпают песком непрерывно – за сутки на улицы высыпали 568 тонн.

