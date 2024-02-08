Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири
В Бурятии на два дома, построенных для детей-сирот в районных центрах, получено разрешение о вводе в эксплуатацию. Таким образом, завершается реализация социальных проектов по строительству жилья для детей-сирот в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах республики.
Всего построено два многоквартирных жилых дома в сёлах Тарбагатай и Мухоршибирь по 36 квартир в каждом. Срок ввода в эксплуатацию – 1 февраля.
- В установленный правительством Бурятии в срок до 1 февраля были введены в эксплуатацию эти два многоквартирных дома, построенных для детей, оставшихся без попечения родителей. Администрациями Мухошибирского и Тарбагатайского районов выданы заключения о вводе в эксплуатацию. В настоящий момент готовятся документы для передачи двух МКД в собственность Республики Бурятия, - пояснила руководитель застройщика Мария Башитова.
Напомним, строительство двух домов для детей сирот велось за счёт средств республиканского бюджета и вложений застройщика. Общие затраты на возведение двух многоквартирных домов составили около 220 млн рублей, из них 173 млн направлено из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В райцентрах Бурятии построили дома для детей-сирот
Общество, Фото:
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