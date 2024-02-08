В райцентрах Бурятии построили дома для детей-сирот

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири



В Бурятии на два дома, построенных для детей-сирот в районных центрах, получено разрешение о вводе в эксплуатацию. Таким образом, завершается реализация социальных проектов по строительству жилья для детей-сирот в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах республики.



Всего построено два многоквартирных жилых дома в сёлах Тарбагатай и Мухоршибирь по 36 квартир в каждом. Срок ввода в эксплуатацию – 1 февраля.



- В установленный правительством Бурятии в срок до 1 февраля были введены в эксплуатацию эти два многоквартирных дома, построенных для детей, оставшихся без попечения родителей. Администрациями Мухошибирского и Тарбагатайского районов выданы заключения о вводе в эксплуатацию. В настоящий момент готовятся документы для передачи двух МКД в собственность Республики Бурятия, - пояснила руководитель застройщика Мария Башитова.



Напомним, строительство двух домов для детей сирот велось за счёт средств республиканского бюджета и вложений застройщика. Общие затраты на возведение двух многоквартирных домов составили около 220 млн рублей, из них 173 млн направлено из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



