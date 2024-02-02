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В столице Бурятии объявили войну сосульками

В столице Бурятии объявили войну сосульками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунальщики вплотную взялись за крыши домов и зданий

Крыши в столице республики будут усиленно чистить от снега. Соответствующее поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на очередном планёрном совещании. За кровли домов и административных зданий возьмутся во всех трёх районах города.
 
- Холода отступят. Солнце у нас яркое, жаркое. На крышах начнёт таять снег, появятся сосульки. А это – опасность, – отметил Шутенков. – Поэтому обращаю внимание на необходимость принять меры по обеспечению безопасности. Важно своевременно очищать крыши от снега и сосулек, особенно по пути движения пешеходов.

Согласно правилам благоустройства Улан-Удэ, следить за крышами обязаны управляющие компании, ТСЖ и собственники зданий. Во время оттепели обследовать их должны ежедневно, а убирать ледяные наросты – в течение дня после обнаружения. 

Нарушителям грозят штрафы по статье 21 республиканского закона об административных правонарушениях. Их размер колеблется от 4 до 5 тысяч рублей для физических, от 15 до 25 тысяч – для должностных и от 60 до 110 тысяч рублей – для юридических лиц.

Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоэтажек от снега и сосулек можно, позвонив в управление административного контроля комитета городского хозяйства по номеру 8 (3012) 37-72-52. 
сосульки снег крыши благоустройство

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