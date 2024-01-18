В Забайкалье в 2024 году возведут пять мемориальных комплексов героям СВО

Их станет девять
В 2024 году в Забайкальском крае построят пять мемориальных комплексов героям спецоперации на Украине. Их возведут в селе Домна Читинского района, посёлке Карымском, Могойтуе, Нерчинском Заводе, закрытом территориальном образовании «Горный».
«На возведение из федерального бюджета будет направлено 49 миллионов рублей», - рассказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
В прошлом году в крае появилось четыре мемориальных комплекса: в Борзе, Краснокаменске, Чите и в посёлке Агинское.
Комплексы возводятся в рамках средств президентской дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба краевого правительства.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ определились с местом для будущего монумента героям СВО – это парк Железнодорожников на улице Гагарина. В комитете по архитектуре и градостроительству мэрии объявили конкурс на лучший эскизный проект. Он стартовал 22 декабря и продлится до 15 марта 2024 года. Приём заявок продолжается.