В Забайкалье в 2024 году возведут пять мемориальных комплексов героям СВО

Их станет девять

В 2024 году в Забайкальском крае построят пять мемориальных комплексов героям спецоперации на Украине. Их возведут в селе Домна Читинского района, посёлке Карымском, Могойтуе, Нерчинском Заводе, закрытом территориальном образовании «Горный».

«На возведение из федерального бюджета будет направлено 49 миллионов рублей», - рассказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

В прошлом году в крае появилось четыре мемориальных комплекса: в Борзе, Краснокаменске, Чите и в посёлке Агинское.

Комплексы возводятся в рамках средств президентской дальневосточной субсидии, сообщает пресс-служба краевого правительства.