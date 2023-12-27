27 декабря

26 декабря

Популярное

В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям

В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Проект предназначен для развития технологического образования школьников

Образовательные модули по востребованным профессиям запустят в школах Дальнего Востока. 26 декабря на площадке «Дальневосточная панорама», созданной в рамках единой экспозиции регионов ДФО «Мы - Дальний Восток» выставки-форума «Россия» (6+), состоялось подписание соответствующего соглашения. Согласно документу, в регионах Дальнего Востока планируется создать пилотные «Пространства технологического развития школьников». Образовательные модули будут сформированы с учётом перспективной кадровой потребности и региональной специфики. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Наша цель – помочь молодым людям получить актуальное, востребованное образование в домашнем регионе. Образовательная инфраструктура должна вести молодого человека буквально со школьной скамьи, раскрывать его талант и создавать условия для самореализации, — прокомментировал подписание исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. — В рамках пилотного проекта мы планируем уже с сентября 2024 года запустить первые модули в школах.

По его словам, проект направлен на содействие развитию кадрового потенциала регионов Дальневосточного федерального округа, развитие системы образования под приоритетные запросы экономики регионов, через вовлечение промышленных предприятий и обновление содержания предмета «Технология» в соответствии с потребностями инфраструктуры производства. В рамках пилотного проекта первые «Пространства технологического развития школьников» появятся в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Камчатском краях.

- В рамках пилотного проекта мы планируем наладить работу с ключевыми предприятиями регионов по созданию вариативных модулей по предмету Труд (технология). Уже сегодня инициаторами проекта совместно с партнёрами разработаны вариативные модули по таким компетенциям как «БПЛА», «Подводная робототехника», Интернет вещей», VR-технологии. Начата работа совместно с крупнейшими предприятиями страны по профильным компетенциям. Для реализации проекта нами разработана также образовательная платформа, в которую встраиваются цифровые двойники реального оборудования. Она позволит ученикам со школьной скамьи изучать реальные устройства и установки, используемые в промышленности, и готовиться к решению задач по технологическому развитию региона, — прокомментировал подписание Максим Сушков, исполнительный директор образовательного проекта компании «Арман Групп».

ДФО школа образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
В Закаменске раскрыли концепцию новогоднего оформления города
Общество, 27.12.2023
Ярким объектом на центральной площади станет символ нового года
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
В школах ДФО запустят образовательные модули по востребованным профессиям
Общество, 27.12.2023
Проект предназначен для развития технологического образования школьников
В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни
В Бурятии обсудят идеи о создании нового пространства для жизни
Общество, 27.12.2023
В республике проведут ежегодный региональный форум
На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»
На корвете «Алдар Цыденжапов» отразили «воздушное нападение»
Общество, 27.12.2023
Прошла совместная тренировка вертолётчиков и экипажа корабля
Монгольский конный лучник выиграл 2 медали кубка мира
Монгольский конный лучник выиграл 2 медали кубка мира
Общество, 27.12.2023
Спортсмен завоевал серебряную и бронзовую награды
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
В ссузе Бурятии открылся учебно-производственный комплекс
Общество, 27.12.2023
Он появился в Улан-Удэнском авиационном техникуме
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
Общество, 27.12.2023
90-й день рождения отметила жительница Баунтовского района
В вузе Бурятии открылся музей его истории
В вузе Бурятии открылся музей его истории
Общество, 27.12.2023
Проект реализовывался в течение года
В Бурятии определили лучшие куклы республики
В Бурятии определили лучшие куклы республики
Общество, 27.12.2023
Участие приняли 26 мастериц региона
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
В Забайкалье родилась ещё одна тройня
Общество, 27.12.2023
Она появилась в семье из села Капцегайтуй
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом премии «Душа России»
Общество, 27.12.2023
Руководителя коллектива наградила вице-премьер правительства РФ
В Улан-Удэ наградили жителей Советского района
В Улан-Удэ наградили жителей Советского района
Общество, 27.12.2023
Они получили знак отличия и юбилейные медали
Почти половина улан-удэнцев не изменяют новогодним обычаям
Почти половина улан-удэнцев не изменяют новогодним обычаям
Общество, 27.12.2023
Они соблюдают особые приметы и ритуалы 31 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^