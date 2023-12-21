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Забайкальские кардиохирурги спасли жизнь пациенту после разрыва аорты

Забайкальские кардиохирурги спасли жизнь пациенту после разрыва аорты
Общество,  Фото:пресс-служба краевой клинической больницы Забайкалья
Сейчас мужчина получает амбулаторное лечение по месту проживания

Специалисты отделения кардиохирургии краевой клинической больницы Забайкалья провели сложную операцию по удалению аневризмы брюшной аорты после её разрыва и спасли пациента от смерти.

Пациента 66 лет из Сретенского района доставили в учреждение с признаками разрыва аорты, аневризма которой занимала почти всю брюшную полость. Экстренная операция оказалась сложной не только из-за внутреннего кровотечения, но ещё и из-за расположения повреждённого участка аорты – ниже почечных артерий. Хирурги заменили его искусственным протезом.

После операции из-за высокого риска различных осложнений пациент более 10 дней находился под наблюдением врачей и получал необходимое комплексное лечение. В итоге данные компьютерной томографии подтвердили, что протез функционирует успешно. Мужчина выписан и получает амбулаторное лечение по месту проживания, сообщает пресс-служба краевой клинической больницы Забайкалья
Забайкальский край здравоохранение

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