Первая защита диссертации состоялась в единственном на Дальнем Востоке совете по теплофизике

Защита прошла успешно

Первая защита диссертации состоялась в единственном на Дальнем Востоке диссертационном совете по теплофизике и теоретической теплотехнике, открытом в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ).



Первую кандидатскую диссертацию представил молодой исследователь Евгений Герман. Он выполнил работу под руководством доктора технических наук, профессора кафедры общей и теоретической физики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Шулуна Цыдыпова.

Защита прошла успешно, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе вуза.

Диссертационный совет ВСГУТУ по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и учёной степени доктора наук 24.2.289.01 по научной специальности 1.3.14. «Теплофизика и теоретическая теплотехника (технические науки)» был открыт в октябре 2022 года. В его составе 12 авторитетных учёных. Диссоовет единственный по этой специальности в регионах Дальнего Востока. Возглавляет его доктор технических наук, профессор кафедры «Физика» ВСГУТУ Бадма Бадмаев. Учёным секретарем является доктор химических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры «Биотехнология» ВСГУТУ Вячеслав Хахинов.