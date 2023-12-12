12 декабря

11 декабря

Популярное

В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов

В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных арт-галерей «СайнУУ! Арт»

В столице Бурятии, на двух остановках: «Площадь Советов» и «Филармония» – появились работы бурятских художников: Солбона Лыгденова и Амгалана Ринчинэ, а также каллиграфическая работа Аси Лыгденовой. Кроме оформления остановок арт-работами, это обновление будет полезно горожанам подробной картой центра Улан-Удэ и первой схемой движения муниципальных автобусов по всему городу, а также описанием проекта на трёх языках: бурятском, русском, английском.

Арт-галереи на остановочных павильонах создаются в рамках социокультурного проекта «СайнУУ!».

- Это первый подобный опыт с таким масштабом участия художников в инфраструктурных проектах и надеемся, что не последний. Нам было важно показать творчество локальных художников и каллиграфов, чтобы их знали, и чтобы не только гости нашей столицы, но и сами горожане больше узнавали их работы и интересовались искусством своих земляков. Но кроме эстетической стороны дела, нам было важно помочь горожанам в повседневной жизни, поэтому с помощью наших же специалистов мы решили разместить максимум полезной информации на остановках о движении общественного транспорта, – рассказал куратор креативного пространства «Хэб - Хаб» Дмитрий Галсан.

Напомним, что миссия социокультурного проекта «СайнУУ!» — привлечение инициативных граждан к  участию в  мероприятиях, направленных на  сохранение бурятской культуры и  языка, улучшение городской инфраструктуры. Так, горожане и команда «Хэб - Хаб» создали аудиогиды в новых автобусах («Волгабасах»). Настенные росписи и  муралы в трёх общеобразовательных школах Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинской средней общеобразовательной школе №3, общеобразовательной школе №108 и в школе Поселья) разработали бурятские художники совместно с  учащимися и  их родителями. Библиотеки данных школ пополнились новой краеведческой литературой и изданиями на бурятском языке. А в настоящий момент в ЦКИ «Хэб - Хаб» запущен лекторий (6+), где каждые две недели проходят познавательные лекции для всех желающих о культуре, искусстве, истории региона.

До конца года запланирован ряд крупных событий, среди которых выставка проекта и издание первого в Республике Бурятия каталога, отражающего современное состояние культуры в регионе. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Улан-Удэ Бурятия остановка общественного транспорта художники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
Общество, 12.12.2023
Завершился республиканский конкурс программ укрепления здоровья на рабочем месте
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Общество, 12.12.2023
Призёрами стали Зоригто Ухинов, Сангади Ульзетуев и Сандан Гармаев
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
Общество, 12.12.2023
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных арт-галерей «СайнУУ! Арт»
Школьников Улан-Удэ хотят перевести на дистанционное обучение
Школьников Улан-Удэ хотят перевести на дистанционное обучение
Общество, 12.12.2023
Соответствующие рекомендации получили все школы
В улан-удэнском КДЦ «Рассвет» планируют поменять витражи
В улан-удэнском КДЦ «Рассвет» планируют поменять витражи
Общество, 12.12.2023
Сейчас решается вопрос финансирования
В Улан-Удэ встретили поезд Деда Мороза
В Улан-Удэ встретили поезд Деда Мороза
Общество, 12.12.2023
Желающих полюбоваться поездом собралось немного
Незастеклённое окно в подъезде дома в райцентре Бурятии прикрыли сеткой
Незастеклённое окно в подъезде дома в райцентре Бурятии прикрыли сеткой
Общество, 12.12.2023
Жильцы боятся, что из-за холода там скоро прорвёт трубы
Пушка выстрелила в Улан-Удэ в честь Дня Конституции России
Пушка выстрелила в Улан-Удэ в честь Дня Конституции России
Общество, 12.12.2023
Первый выстрел из гаубицы сделали глава Бурятии и мэр столицы республики
Восемь новых дорожных камер установили в Бурятии
Восемь новых дорожных камер установили в Бурятии
Общество, 12.12.2023
Они появились на региональных автодорогах
В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции
В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции
Общество, 12.12.2023
Школьникам также показали экипировку 
Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы
Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы
Общество, 12.12.2023
Из-за высокой нагрузки в частном секторе вырубает свет
В Бурятии взломали квартиру пенсионерки, затопившей массажный салон
В Бурятии взломали квартиру пенсионерки, затопившей массажный салон
Общество, 12.12.2023
У обнаруженной в ванной женщины оказались серьёзные ожоги
В Ангарске экипаж ДПС помог семье с детьми, у которых заглохла машина
В Ангарске экипаж ДПС помог семье с детьми, у которых заглохла машина
Общество, 12.12.2023
Сотрудники Госавтоинспекции отвезли мать с тремя детьми в кафе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^