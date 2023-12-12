В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов

Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных арт-галерей «СайнУУ! Арт»
В столице Бурятии, на двух остановках: «Площадь Советов» и «Филармония» – появились работы бурятских художников: Солбона Лыгденова и Амгалана Ринчинэ, а также каллиграфическая работа Аси Лыгденовой. Кроме оформления остановок арт-работами, это обновление будет полезно горожанам подробной картой центра Улан-Удэ и первой схемой движения муниципальных автобусов по всему городу, а также описанием проекта на трёх языках: бурятском, русском, английском.
Арт-галереи на остановочных павильонах создаются в рамках социокультурного проекта «СайнУУ!».
- Это первый подобный опыт с таким масштабом участия художников в инфраструктурных проектах и надеемся, что не последний. Нам было важно показать творчество локальных художников и каллиграфов, чтобы их знали, и чтобы не только гости нашей столицы, но и сами горожане больше узнавали их работы и интересовались искусством своих земляков. Но кроме эстетической стороны дела, нам было важно помочь горожанам в повседневной жизни, поэтому с помощью наших же специалистов мы решили разместить максимум полезной информации на остановках о движении общественного транспорта, – рассказал куратор креативного пространства «Хэб - Хаб» Дмитрий Галсан.
Напомним, что миссия социокультурного проекта «СайнУУ!» — привлечение инициативных граждан к участию в мероприятиях, направленных на сохранение бурятской культуры и языка, улучшение городской инфраструктуры. Так, горожане и команда «Хэб - Хаб» создали аудиогиды в новых автобусах («Волгабасах»). Настенные росписи и муралы в трёх общеобразовательных школах Улан-Удэнской агломерации (в Иволгинской средней общеобразовательной школе №3, общеобразовательной школе №108 и в школе Поселья) разработали бурятские художники совместно с учащимися и их родителями. Библиотеки данных школ пополнились новой краеведческой литературой и изданиями на бурятском языке. А в настоящий момент в ЦКИ «Хэб - Хаб» запущен лекторий (6+), где каждые две недели проходят познавательные лекции для всех желающих о культуре, искусстве, истории региона.
До конца года запланирован ряд крупных событий, среди которых выставка проекта и издание первого в Республике Бурятия каталога, отражающего современное состояние культуры в регионе. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
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