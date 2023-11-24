В Бурятии завершили плановую реконструкцию общественных территорий

В 2023 году благоустроили около 200 объектов

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, который отвечает за развитие инфраструктуры, рассказал в соцсетях о первых итогах 2023 года.

«Первыми на финишной прямой - благоустройство общественных и дворовых территорий в Бурятии, - написал он в телеграм-канале. - Работы на сегодня завершены полностью. О деталях чуть позже, а сейчас предлагаю узнать главные цифры и крупные объекты, которые были благоустроены в этом году».

И выложил видеоролик.

В 2023 году в Бурятии реконструировано и благоустроено около двухсот общественных и дворовых территорий. Это парки, скверы, аллеи и бульвары. «Почти 90 общественных и сто дворовых территорий республики преобразились до неузнаваемости», - считают авторы видео.

Реконструкция затронула объекты в Улан-Удэ, Гусиноозёрске, Северобайкальске, Петропавловке.

- Сейчас стало намного лучше, - рассказала Александра Баннова, жительница посёлка Аэропорт в Улан-Удэ. Ей нравится сквер «Яблоневый». - Раньше негде было даже покататься на велосипеде, погулять. Сейчас у нас все дети здесь всегда играют. Очень нравится.

Ирина Ахандаева, глава Центра компетенций по вопросам городской среды, призвала всех жителей посёлка бережно относиться к этому скверу.

Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в республике с 2017 года. За это время благоустроено около двух тысяч объектов.

«И это только начало», - уверяют власти.