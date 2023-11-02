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Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии

Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»

Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетили ламы буддийской общины «Гандан» Солбон Ринчинов и Доржи Намжилов.

В дугане, расположенном на территории колонии, священнослужители провели обряд «Мандал Шива». Он направлен на очищение кармы, наполнения жизненной силы и приумножения материального блага.

- Также Доржи лама рассказал верующим о духовном просвещении и достижении жизненных целей, основываясь на философии буддизма и учениях Далай-Ламы, - отметили в УФСИН России по Бурятии. 
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