Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»



Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетили ламы буддийской общины «Гандан» Солбон Ринчинов и Доржи Намжилов.



В дугане, расположенном на территории колонии, священнослужители провели обряд «Мандал Шива». Он направлен на очищение кармы, наполнения жизненной силы и приумножения материального блага.



- Также Доржи лама рассказал верующим о духовном просвещении и достижении жизненных целей, основываясь на философии буддизма и учениях Далай-Ламы, - отметили в УФСИН России по Бурятии.

