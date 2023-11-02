К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»
Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетили ламы буддийской общины «Гандан» Солбон Ринчинов и Доржи Намжилов.
В дугане, расположенном на территории колонии, священнослужители провели обряд «Мандал Шива». Он направлен на очищение кармы, наполнения жизненной силы и приумножения материального блага.
- Также Доржи лама рассказал верующим о духовном просвещении и достижении жизненных целей, основываясь на философии буддизма и учениях Далай-Ламы, - отметили в УФСИН России по Бурятии.
Ламы провели обряд по очищению кармы в улан-удэнской колонии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К осуждённым пришли священнослужители общины «Гандан»
Осенний призыв продлится до конца года
Скоро он исчезнет с карты республики и сольётся с Гусиноозёрском
Новорождённые котята уже открыли глазки
Оно обойдётся в три с лишним миллиарда рублей
Он застопорился из-за запрета на сплошную рубку деревьев
Местные жители боятся, что скоро его заполнят стихийные свалки
Невеста надеется, что на торжество со спецоперации приедет её отец
Она проходит в ФСК
Колония выполнила контракт, заключенный с администрацией Советского района
Родители считают, что старания их детей не оценили по достоинству
Работы начались с 4:30
Их перечислят раньше на два дня
Опасное заболевание всё больше «захватывает» республику
А ещё вместо сосисок с лапшой их потчевали хот-догами