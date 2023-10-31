В Улан-Удэ состязались студенты-кинологи

Соревнования проводились по классу сложности «ОКД-старт»



27 октября в Улан-Удэ провели очередные городские состязания по нормативу общего курса дрессировки «ОКД-старт». Участие приняли студенты и профессиональные кинологи.



В номинации «Студенты» победителями стали:

Перовое место - Юлиана Перепелица, студентка 3 курса специальности «Кинология»,

Второе место - Дарья Стрепунина, студентка 4 курса специальности «Кинология»,

Третье место - Евгений Вовченко, студент 4 курса специальности «Кинология».



Мероприятие проводилось в Бурятском аграрном колледже совместно с клубом племенного собаководства «Амгалан». Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.



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