Соревнования проводились по классу сложности «ОКД-старт»
27 октября в Улан-Удэ провели очередные городские состязания по нормативу общего курса дрессировки «ОКД-старт». Участие приняли студенты и профессиональные кинологи.
В номинации «Студенты» победителями стали:
Перовое место - Юлиана Перепелица, студентка 3 курса специальности «Кинология»,
Второе место - Дарья Стрепунина, студентка 4 курса специальности «Кинология»,
Третье место - Евгений Вовченко, студент 4 курса специальности «Кинология».
Мероприятие проводилось в Бурятском аграрном колледже совместно с клубом племенного собаководства «Амгалан». Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
В Улан-Удэ состязались студенты-кинологи
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