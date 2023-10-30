В Забайкалья воздвигли памятник кедру

Общество, Фото: администрация Красночикойского района.

На въезде в село гостей встретит шишка, медведь и белка



26 октября состоялось торжественное открытие памятника кедру в Красночикойском районе Забайкалья. Как рассказали в администрации района, кедровая шишка – это неофициально существующий бренд Чикоя. Чикояне уверены, что с появлением памятника зародятся и новые традиции.



- Кедр – священное дерево, растение изображено на гербе района. Закономерно возникла и идея воздвигнуть памятник кедру, - пояснили в администрации района.



Кедровый ансамбль: шишка, медведь и белка – появился на въезде в село Малоархангельск. В реализации проекта активное участие приняли директор МУП ЖКХ Андрей Кривошеев, документовед совета района Елена Федотова, преподаватель школы искусств Надежда Нольфина, жители района, организации и индивидуальные предприниматели.



На открытии памятника кедру присутствовали почётные гости, которые поздравили жителей района с этим значимым событием. По инициативе многих из них идея о создании кедрового ансамбля воплотилась в жизнь, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



