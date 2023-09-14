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Библию перевели на бурятский язык

Библию перевели на бурятский язык
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В настоящий момент завершается корректура перевода

13 сентября в столице Бурятии состоялась встреча митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с представителем института перевода Библии — директором Синодальной библиотеки, заместителем председателя учебного комитета РПЦ протоиереем Александром Троицким.

Протоиерей Александр ознакомил митрополита с деятельностью института и проектом по переводу Библии (18+) на бурятский язык. В ходе встречи было обсуждено планируемое издание, его презентация и возможность дальнейшего сотрудничества.

Институт уже несколько лет ведёт совместный проект с Российским библейским обществом с целью завершения редактирования Ветхого Завета и соединения его с Новым Заветом на бурятском языке. В настоящий момент вводится последняя корректура и вскоре текст будет передан в издательский отдел для предпечатной подготовки.

Книга планируется к изданию в начале 2024 года. Презентация издания Библии на бурятском языке была назначена митрополитом на весну следующего года.

- Первый перевод полной Библии на современный бурятский язык будет востребован клириками Бурятской митрополии для духовного окормления их паствы из числа носителей бурятского языка, а всему бурятскому населению знакомство с Библией на родном языке поможет лучше понять российскую культуру и веру своих соотечественников, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия бурятский язык православие епархия Библия

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