В настоящий момент завершается корректура перевода
13 сентября в столице Бурятии состоялась встреча митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа с представителем института перевода Библии — директором Синодальной библиотеки, заместителем председателя учебного комитета РПЦ протоиереем Александром Троицким.
Протоиерей Александр ознакомил митрополита с деятельностью института и проектом по переводу Библии (18+) на бурятский язык. В ходе встречи было обсуждено планируемое издание, его презентация и возможность дальнейшего сотрудничества.
Институт уже несколько лет ведёт совместный проект с Российским библейским обществом с целью завершения редактирования Ветхого Завета и соединения его с Новым Заветом на бурятском языке. В настоящий момент вводится последняя корректура и вскоре текст будет передан в издательский отдел для предпечатной подготовки.
Книга планируется к изданию в начале 2024 года. Презентация издания Библии на бурятском языке была назначена митрополитом на весну следующего года.
- Первый перевод полной Библии на современный бурятский язык будет востребован клириками Бурятской митрополии для духовного окормления их паствы из числа носителей бурятского языка, а всему бурятскому населению знакомство с Библией на родном языке поможет лучше понять российскую культуру и веру своих соотечественников, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Возрастное ограничение: 18+.
Библию перевели на бурятский язык
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