В Бурятии объявлен конкурс по созданию памятного знака

Эскизы примут от жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет



В Бурятии проходит конкурс «Мой папа – Герой». Его задача – разработка эскиза одноимённого памятного знака.



- Участниками могут стать молодые жители республики в возрасте от 14 до 35 лет, которые будут поделены на 3 возрастные группы: от 14 до 17 лет; от 18 до 21 года и от 22 до 35 лет, - уточнила заместитель министра спорта и молодёжной политики РБ Татьяна Парпаева.



Всё, что нужно сделать, – разместить свою идею в виде изображения в социальной сети «ВКонтакте» в открытом аккаунте, не принадлежащем коммерческой организации. Важно при публикации указать Ф. И. О. и возраст автора, официальный хештег конкурса «#Мойпапагерой03» и отметить аккаунты министерства спорта РБ и молодёжного центра.



Работы принимаются до 24 сентября включительно. На основе эскиза, победившего в открытом голосовании, будет создан знак «Мой папа – Герой». Для всех победителей и призёров организаторы приготовили ценные подарки.



Возрастное ограничение: 12+.

