Жители Бурятии смогут пожаловаться приставам на банки, МФО и коллекторов

В УФССП пройдёт личный приём граждан



14 сентября в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии пройдёт личный приём граждан по вопросам защиты от неправомерных действий взыскателей.



Специалисты окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с фактами превышения полномочий банков, микрофинансовых учреждений, а также коллекторов при взыскании кредитной задолженности. Всем желающим разъяснят нововведения в законодательстве.



Приём будет проводиться с 10:00 до 17:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1.



Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-98.



