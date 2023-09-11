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Жители Бурятии смогут пожаловаться приставам на банки, МФО и коллекторов

Жители Бурятии смогут пожаловаться приставам на банки, МФО и коллекторов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В УФССП пройдёт личный приём граждан

14 сентября в управлении федеральной службы судебных приставов по Бурятии пройдёт личный приём граждан по вопросам защиты от неправомерных действий взыскателей.

Специалисты окажут адресную консультационную помощь, ответят на вопросы, связанные с фактами превышения полномочий банков, микрофинансовых учреждений, а также коллекторов при взыскании кредитной задолженности. Всем желающим разъяснят нововведения в законодательстве.

Приём будет проводиться с 10:00 до 17:00 (обед: с 12:30 до 13:30) по адресу: Улан-Удэ, ул. Лимонова, д.5, стр. 1.

Предварительная запись по телефону 8 (3012) 28-94-98.

судебные приставы

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