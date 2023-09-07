Новую дворовую площадку открыли в микрорайоне Улан-Удэ

Площадка формата «Минимал», которую построили по ул. Дивизионная, 3-й участок, в микрорайоне Вагжанова, состоит из шести зон: двух детских площадок, воркаут-зоны, зоны тихого отдыха, площадки для игр с мячом и тренажёрной зоны, сообщили в комитете городского хозяйства
Это уже третья площадка в городе, которую открыли по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» в этом году.
– Постарались сделать площадку комфортной для наших жителей. Изначально на этот объект было выделено три миллиона рублей, но, когда мы показали эскиз на эту сумму мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову, он поручил найти и добавить на этот проект ещё четыре миллиона, – рассказал заммэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Благоустройство этого микрорайона будет продолжено. После встречи с жителями глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обследовать здесь мост и дороги. Будем изыскивать денежные средства, чтобы провести на дорогах, находящихся на землях минобороны, ямочный ремонт, поскольку они не в очень хорошем состоянии.
Ранее обновлённые дворы презентовали по улицам Комарова и Пушкина.
- В последние годы наш город стремительно развивается, и микрорайон Вагжанова не остаётся без внимания. В ближайшее время будем ремонтировать здесь амбулаторию, на следующий год запланирован ремонт второго корпуса школы №58, далее в планах – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при школе. Постепенно будем делать всё, чтобы здесь было где отдохнуть, поиграть, повеселиться, чтобы дети могли получать новые знания в комфортных условиях, - сказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.
Всего этим летом в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» благоустраивали шесть мини-парков с индивидуальным дизайном, по два двора в каждом районе. Оставшиеся три площадки будут открыты в ближайшее время.
Общая площадь всех благоустраиваемых дворов составляет 14 тысяч 535 кв. метров. Проект преобразит придомовые территории у шести тысяч уланудэнцев. На обновление дворов из федерального бюджета выделено 56 млн рублей.
В прошлом году в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» было благоустроено 13 городских дворов.
Новую дворовую площадку открыли в микрорайоне Улан-Удэ
Общество, Фото:
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