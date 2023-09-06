Два жителя Закаменского района Бурятии отпраздновали 90-летие

В Закаменском районе Бурятии с 90-летием поздравили Петра Максимовича Терехова.Пётр Максимович родился в 1933 году в селе Филипповск Иркутской области в семье крестьян, где было четыре сына. Пётр – самый старший. Он закончил Черемховский горный техникум и работал начальником ВГСО в сёлах Баянгол, Кличка, Холтосон, на шахтах Баянгол, Гусиноозёрск. Рядом была его спутница – супруга Галина Андреевна.В настоящее время он проживает в семье дочери и зятя в селе Холтосон. У Петра Максимовича одна дочь Лариса, которая работает в Холтосонской СОШ. Именинник – «богатый» дедушка и прадедушка, имеет двух внуков и пять правнуков.Юбиляру вручили благодарственные письма и подарки от администрации района и города Закаменск, совета депутатов района, районного и городского совета ветеранов.Также в районе поздравили с 90-летием Ханду Ринчиновну Папаеву.Ханда Ринчиновна родилась в 1933 году в урочище Далахай Закаменского района. В её семье было четверо детей. Трудовую деятельность она начала в 1950 году в строительно-монтажном управлении «Сибцветметстрой» в качестве коновозчика. С 1968 года и до выхода на пенсию работала в Закаменской центральной районной больнице.- В 1955 году вышла замуж за Гонжитова Бадму Бадмаевича. У семьи Гонжитовых родились две дочери и сын, а также пять внуков и пять правнуков, - сообщает пресс-служба районной администрации.В адрес именинницы прозвучали пожелания здоровья, добра и неиссякаемого жизнелюбия. Юбилярше были вручены благодарственные письма и подарки от главы администрации Закаменского района и города Закаменск, совета депутатов района, районного и городского совета ветеранов.