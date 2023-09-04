Гонщик из Улан-Удэ стал обладателем серебряного кубка России

Спортсмен стал призёром соревнований по ралли-кроссу



С 1 по 3 сентября в Казани, на автодроме «Высокая гора», состоялся седьмой заключительный этап – финал чемпионата, первенства и кубка России по ралли-кроссу.



Дмитрий Бадмаев из Улан-Удэ занял на этом этапе кубка вторую ступеньку пьедестала. По сумме очков за все семь этапов гонщик из Бурятии стал обладателем серебряного кубка России. Об этом сообщает СТК «Сибирь».

