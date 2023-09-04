Спортсмен стал призёром соревнований по ралли-кроссу
С 1 по 3 сентября в Казани, на автодроме «Высокая гора», состоялся седьмой заключительный этап – финал чемпионата, первенства и кубка России по ралли-кроссу.
Дмитрий Бадмаев из Улан-Удэ занял на этом этапе кубка вторую ступеньку пьедестала. По сумме очков за все семь этапов гонщик из Бурятии стал обладателем серебряного кубка России. Об этом сообщает СТК «Сибирь».
Гонщик из Улан-Удэ стал обладателем серебряного кубка России
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