В Забайкалье выпустили об истории края



Увидеть первую серию мультфильма можно на страницах министерства культуры Забайкальского края в соцсетях.





Возрастное ограничение 6+

















Забайкальский краеведческий музей имени Алексея Кузнецова к 1 сентября выпустил первую серию мультфильма «Загадочная Даурия», в котором расскажут основные этапы истории Забайкалья.- Всего выйдет три серии: в первой покажут прибытие Петра Бекетова в 1653 году, во второй – об истории кочевников и степей до прихода сюда русского народа, а в третьей уже дойдёт до истории БАМа, – рассказал директор Забайкальского краевого краеведческого музея Виктор Колосов.По сюжету двое забайкальских ребят во время прогулки по краеведческому музею нашли волшебный камень, который перенёс их в прошлое. Чтобы вернуться домой, в своё время, им нужно собрать исторические артефакты – письмо Петра Бекетова, кубок «Кораблик» Петра Первого и другие.Мультфильм посвящён 370-летию российской государственности в Забайкалье. Все серии выйдут в сентябре этого года: первая вышла ко Дню знаний, вторую зрители увидят до 10, а третью – до 20 числа.Сценарий «Загадочной Даурии» разработали сотрудники краеведческого музея, они же корректировали работу московской студии, которая создавала мультфильм.