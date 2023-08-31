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В Забайкалье выпустили об истории края

В Забайкалье выпустили об истории края
Общество, 
В свет вышла первая серия мультфильма «Загадочная Даурия»

Забайкальский краеведческий музей имени Алексея Кузнецова к 1 сентября выпустил первую серию мультфильма «Загадочная Даурия» (6+), в котором расскажут основные этапы истории Забайкалья.

- Всего выйдет три серии: в первой покажут прибытие Петра Бекетова в 1653 году, во второй – об истории кочевников и степей до прихода сюда русского народа, а в третьей уже дойдёт до истории БАМа, – рассказал директор Забайкальского краевого краеведческого музея Виктор Колосов.

По сюжету двое забайкальских ребят во время прогулки по краеведческому музею нашли волшебный камень, который перенёс их в прошлое. Чтобы вернуться домой, в своё время, им нужно собрать исторические артефакты – письмо Петра Бекетова, кубок «Кораблик» Петра Первого и другие.

Мультфильм посвящён 370-летию российской государственности в Забайкалье. Все серии выйдут в сентябре этого года: первая вышла ко Дню знаний, вторую зрители увидят до 10, а третью – до 20 числа.

Сценарий «Загадочной Даурии» разработали сотрудники краеведческого музея, они же корректировали работу московской студии, которая создавала мультфильм.

Увидеть первую серию мультфильма можно на страницах министерства культуры Забайкальского края в соцсетях.

Возрастное ограничение 6+ 







Забайкальский край история дети

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