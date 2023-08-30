Приём заявок продлён
Молодых жителей Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет приглашают поехать на главное молодёжное событие следующего года - всемирный фестиваль молодёжи. Он пройдёт в федеральном центре «Сириусе» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.
Ранее заявки принимали до 20 июля, сейчас приём заявок продлён до 4 ноября.
Желающим попасть в делегацию Бурятии и стать частью фестиваля необходимо подать заявку на официальном сайте (https://fest2024.com).
В фестивале примут участие 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных участников. Россия уже три раза принимала этот фестиваль, но этот, по мнению организаторов, будет ещё лучше и ярче.
Жители Бурятии могут отправлять заявки на фестиваль молодёжи
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На эти деньги они смогут провести межевание и кадастровые работы
Свалка находилась на площади 150 квадратных метров
Школьников можно будет записать в кружки и секции
Организм птицы разучился переваривать пищу
Он появился на Аллее Славы
Доделывать всё пришлось старшеклассникам и родителям учеников
Трёхэтажное здание оснащено современным учебным оборудованием
Все желающие смогут дрессировать там своих питомцев
Родители никак не хотели подписывать разрешение на операцию
Горожанам посоветовали не купаться возле Тулунжи
Привычное движение там возобновится спустя пять с лишним месяцев
При этом на помощь от правительства смогут рассчитывать только некоторые из них
В прибрежном районе республики ликвидируют сразу 10 стихийных свалок
Михаил Асташов завоевал золото чемпионата России
Были наложены аресты на технику и земельный участок