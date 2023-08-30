Жители Бурятии могут отправлять заявки на фестиваль молодёжи

Приём заявок продлён



Молодых жителей Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет приглашают поехать на главное молодёжное событие следующего года - всемирный фестиваль молодёжи. Он пройдёт в федеральном центре «Сириусе» в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.



Ранее заявки принимали до 20 июля, сейчас приём заявок продлён до 4 ноября.



Желающим попасть в делегацию Бурятии и стать частью фестиваля необходимо подать заявку на официальном сайте (https://fest2024.com).



В фестивале примут участие 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных участников. Россия уже три раза принимала этот фестиваль, но этот, по мнению организаторов, будет ещё лучше и ярче.







