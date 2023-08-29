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Жителей Бурятии приглашают к участию в фестивале «Знание. Кино»

Жителей Бурятии приглашают к участию в фестивале «Знание. Кино»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Победители кинофестиваля получат гранты в размере 500 тысяч рублей

В России стартовал приём заявок на кинофестиваль документальных фильмов «Знание. Кино». Подать заявку на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой россиянин, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет.

- Кино - важный инструмент просвещения, и мы решили организовать фестиваль «Знание. Кино», который имеет две цели. Первая — дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая — донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Сегодня создаётся очень много прекрасных, важных, сильных картин, и мы хотим помочь этим работам найти свою публику, - сказал режиссёр Константин Богомолов.

Отбор будет проходить в пяти основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые» в специальной номинации «Выбор Первых».

- Российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссёрских идеях и начатых проектах, посвящённых этой тематике, - сообщается на сайте проекта.

Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля и будут отсмотрены экспертами на фестивале в ноябре в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

Победители кинофестиваля получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию незавершённого проекта, профильного обучения или приобретения профессионального оборудования. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тысяч рублей. А ещё фильмы победителей будут показаны на площадках всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году.

Приём заявок завершится 20 октября на сайте https://kino.znanierussia.ru/.




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