Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Он рассказал осуждённым о ценности жизни



Исправительную колонию №8 посетил клирик храма святителя Николая Чудотворца Улан-Удэ иерей Виктор Трофимов.



Священнослужитель провёл лекцию с осуждёнными о ценности жизни и профилактике деструктивного поведения, отметив, что важно уделять особое внимание поведению в обществе, формировать правильное мировоззрение.



В конце встречи осуждённые задавали интересующие вопросы представителю православной церкви, на которые были получены ответы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

