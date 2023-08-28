28 августа

27 августа

Популярное

Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель

Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Он рассказал осуждённым о ценности жизни

Исправительную колонию №8 посетил клирик храма святителя Николая Чудотворца Улан-Удэ иерей Виктор Трофимов.

Священнослужитель провёл лекцию с осуждёнными о ценности жизни и профилактике деструктивного поведения, отметив, что важно уделять особое внимание поведению в обществе, формировать правильное мировоззрение.

В конце встречи осуждённые задавали интересующие вопросы представителю православной церкви, на которые были получены ответы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН религия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии кадеты познакомились с работой пограничников
В Бурятии кадеты познакомились с работой пограничников
Общество, 28.08.2023
Детей свозили на погранзаставу и доверили им настоящее оружие

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 28.08.2023
Об этом сообщили в агентстве лесного хозяйства
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Мобилизованный житель Бурятии погиб на СВО
Общество, 28.08.2023
Валерию Тугаринову было 39 лет
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать
Общество, 28.08.2023
За сутки она снизилась ещё на 11 сантиметров

В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
В Улан-Удэ пропавшего дезориентированного мужчину искали более 50 человек
Общество, 28.08.2023
Ради этого волонтёры из «ЛизаАлерт» прошли 80 с лишним километров
Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Улан-удэнскую колонию посетил священнослужитель
Общество, 28.08.2023
Он рассказал осуждённым о ценности жизни
В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц
В курортном районе Бурятии не могут найти управу на лошадей-вредительниц
Общество, 27.08.2023
Они ломают чужие заборы, а хозяева бездействуют
В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула
В Бурятии ламы рассказали о пользе подношения зула
Общество, 27.08.2023
«Вы радуете своим подношением буддийских божеств, и они будут за вами присматривать и защищать вас», - говорят в дацане
Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу
Верховный суд Бурятии победил в турнире по волейболу
Общество, 27.08.2023
Турнир посвятили празднованию 100-летия прокуратуры республики
Уровень воды в реках Улан-Удэ спадает
Уровень воды в реках Улан-Удэ спадает
Общество, 27.08.2023
Селенга спала сразу на 16 сантиметров
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 27.08.2023
Он возник в Кабанском районе
В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект
В Бурятии кузнецы создали новый арт-объект
Общество, 26.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с первого международного фестиваля кузнецов-дарханов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^