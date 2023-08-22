В отношении более 4,3 тысячи человек применяется временное ограничение на выезд из страны
В Бурятии с начала года судебные приставы взыскали свыше 294 миллионов рублей алиментов, сообщили в региональном управлении федеральной службы судебных приставов.
Среди мер принудительного исполнения — ограничение в выезде за пределы страны, ограничение в праве на управление транспортным средством и арест имущества.
- На сегодняшний день в нашей республике 90% граждан, которые не выплачивают алименты, ограничены в праве вождения автомобилем. В отношении более 4,3 тысячи человек применяется временное ограничение на выезд из страны. У каждого 11-го должника арестовано имущество, - сообщил главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
За неисполнение требований судебных приставов должников привлекают к административной и уголовной ответственности. Так, с начала 2023 года составлено 695 протоколов по делам об административных правонарушениях.
- Родители, злостно уклоняющиеся от уплаты алиментов, могут стать фигурантами уголовных дел. Дознавателями управления с начала года возбуждены уголовные дела по 217 исполнительным производствам. Должники по ещё 160 исполнительным производствам находятся в шаге от попадания на скамью подсудимых. Они уже были привлечены к административной ответственности, но продолжают уклоняться от своих обязательств, - сообщил Пётр Ертанов.
В Бурятии 90% должников по алиментам запрещено водить машину
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