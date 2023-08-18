Он пройдёт с 18 по 20 августа
Этнокультурный фестиваль «Мы разные. Мы вместе!» соберёт 400 участников из 11 регионов России. Он пройдёт с 18 по 20 августа в посёлке Тальцы Иркутской области.
Торжественное открытие и основные культурные мероприятия состоятся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Там пройдут выставка-ярмарка, мастер-классы по ремёслам, народные игры и танцы, концерт в стиле фолка, рока и смежных музыкальных жанров.
Хедлайнерами фестиваля станут два музыкальных коллектива – группа «Намгар» из Москвы и иркутская этно-группа «Shono». В своих мелодиях музыканты передают уникальную древнюю культуру бурятского народа.
Участники фестиваля были выбраны во время первого отборочного этапа. В его рамках прошли три конкурса: «Куклы народов России», «Национальный костюм. Традиции и современность» и музыкальный конкурс «Байкал-фолк».
В результате отбора финалистами стали народные и фольклорные коллективы, отдельные исполнители, мастера-кукольники, народные мастера и дизайнеры, которые занимаются изучением и воссозданием традиционных национальных костюмов, из 11 регионов. Это Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Иркутская, Московская, Кемеровская, Челябинская, Орловская, Тамбовская, Омская и Мурманская области.
В рамках фестиваля также запланирована деловая программа. Состоится круглый стол членов жюри фестиваля по теме: «Народно-певческое исполнительство: традиции и современность». Также пройдут мастер-классы по народной песне, фольклорным традициям Сибири, бытовым танцам и групповым плясам, театральным формам в народной культуре, национальным играм и состязаниям.
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Этнофестиваль в Иркутской области соберёт около 400 участников
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