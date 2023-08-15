Баргузинском заповеднике в Бурятии прошёл первый пленэр

В Давше писали картины художники из Северобайкальска и Улан-Удэ
Последний месяц лета в Баргузинском заповеднике начался с пленэра «Заповедная палитра». За вдохновением на полевую базу Давша приехали художники из Северобайкальска и Улан-Удэ.
Плэнером называется процесс создания картин на природе, при естественном освещении. С французского языка это слово переводится как «на открытом воздухе». Участниками художественного мероприятия стали как уже именитые мастера Бурятии, так и начинающие творцы.
Вдохновляющие локации для участников плэнера продумали заранее: это берег реки Давшинка, кордон «Южный» в бухте Сосновка, устье реки Шумихила, экологическая тропа «Давшинские столбы». Для полного погружения в заповедную атмосферу, сотрудники отдела охраны провели для гостей водную экскурсию по Байкалу и пригласили в визит-центр «Дом соболя».
- Ранее подобные плэнеры проходили во Фролихинском заказнике, но в этом году мы решили сменить обстановку и предложили новую «живую студию». Результат впечатляет: за пять дней мастерами плэнерной живописи написано более 20 этюдов! – отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Готовые картины можно будет увидеть в начале сентября на выставке картинной галереи в Северобайкальске.
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