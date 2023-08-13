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Жителей Бурятии призывают голосовать за Байкал и буузы

Жителей Бурятии призывают голосовать за Байкал и буузы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Голосование продлится до 31 октября 2023 года

Как сообщал «Байкал-Daily», популярные туристические объекты и маршруты Бурятии участвуют в конкурсе «Russian Traveler Awards 2023» (0+), посвящённом главным туристическим возможностям страны.

Для того, чтобы проголосовать за достопримечательности, нужно зайти на сайт премии: https://awards.rtraveler.ru/nominations/. Там выбрать любую номинацию, найти туристический объект из Бурятии, авторизоваться через любую соцсеть и проголосовать.

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

Полный список участников из Бурятии:

1. В номинации «Культурно-исторический объект / Музей» - Этнографический музей народов Забайкалья.
2. В номинации «Народный промысел» - Холодное оружие
3. В номинации «Национальное блюдо / Продукт» - Буузы.
4. В номинации «Природный объект» - Ушканьи острова на озере Байкал
5. В номинации «Фестиваль /Праздник - республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбаан»
6. В номинации «Экомаршрут» - Большая экспедиция в горную Оку
7. В номинации «Экскурсионный туристический маршрут» - маршрут под названием «Байкал. Бурятия. Синергия трёх религий».

Голосование продлится до 31 октября 2023 года. Премия Russian Traveler Awards проводится ежегодно.

туризм

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