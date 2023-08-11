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В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения

В Бурятии проходит фестиваль энергосбережения
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста

В Бурятии проводится республиканский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче». Его участниками могут стать обучающиеся и педагоги образовательных учреждений различных видов, представители предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, а также все желающие независимо от возраста и количества.

В рамках фестиваля проходит всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (6+). Конкурс проводится в два этапа: региональный (с мая по октябрь) и федеральный (с ноября по декабрь).

Также одним из мероприятий фестиваля стал республиканский конкурс для работников дошкольных образовательных учреждений «Лучшая методическая разработка энерго- и ресурсосберегающего занятия» (18+). Он проходит в заочной форме по 20 сентября.

Кроме этого, в октябре планируют провести конкурс «#Юный энергоблогер» (0+) среди возрастных категорий от 3 до 18 лет.

Итоговое мероприятие фестиваля собираются провести на одной из театрализованных площадок Улан-Удэ, говорится в положении.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия фестиваль экология конкурс энергосбережение

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