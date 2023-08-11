В Забайкалье создано госучреждение для управления новым этнопарком

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В окрестностях Читы создают археопарк «Сухотино»



Учреждение, которое будет заниматься этнопарком «Сухотино», внесённым в утверждённый на федеральном уровне мастер-план Читы, создали в Забайкальском крае. Об этом рассказала 10 августа корреспонденту «Культуры 75» младший научный сотрудник отдела археологии каменного века института археологии Российской академии наук Наталья Викулова, которая станет директором учреждения.



- На Титовской сопке создаётся особо охраняемая природная территория, то есть у Титовской сопки появился юридический статус, который ограничивает добычу песка, гравия, незаконное строительство и другое. Дальше эту территорию нужно осваивать, для этого создано государственное автономное «Этно-археопарк «Сухотино, - пояснила Наталья Викулова.



Центром будущего этно-археопарка должен стать музейный павильон, который планируют построить за конечной остановкой маршрутки №2. Здание, работы по подготовке строительства которого уже начались, должно стать площадкой для молодёжи; местом, где будет музейная экспозиция и конференцзал. Павильон объединит в себе в том числе и функции визит-центра для туристов, которые смогут провести время в музее, а потом выйти на одну из будущих экотроп, одна из которых соединит археологический кластер с религиозным, где находится обоо буддистов.



- Это будет модульная конструкция в виде большого стеклянного чума, территория будет огорожена, а во дворе создадут музей под открытым небом, - добавила учёная.



К павильону проведут дорогу – сейчас под неё отмежевали землю. Управляющее парком госучреждение будет заниматься исследовательской работой, музейной деятельностью, популяризацией исторического наследия, которое есть на Титовской сопке – 32 памятников археологии, а также развитием туризма.



В перспективе на всей территории Титовской сопки должны появляться арт-объекты: скульптуры древних животных, реконструкции жилищ, информационные площадки, стилизованные фотозоны и смотровые площадки, этнодеревня и другие объекты.

