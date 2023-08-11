Бурятия и Забайкалье получат спецкредиты на развитие городов

Будут построены образовательные и спортивные учреждения, инженерная инфраструктура, благоустроены городские пространства, отремонтированы дороги



Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России одобрил заявки 11 субъектов Дальневосточного федерального округа для предоставления специальных казначейских кредитов (СКК) на развитие городов. На реализацию 116 проектов, предусмотренных мастер-планами развития дальневосточных территорий, правительство РФ выделило около 30 млрд рублей.



- Специальные казначейские кредиты для дальневосточных регионов выделены под конкретные цели. На них будут профинансированы работы, предусмотренные мастер-планами развития городов ДФО. На средства СКК на Дальнем Востоке будут построены новые детские сады и школы, отремонтированы системы жизнеобеспечения городов, закуплен новый транспорт, облагорожены городские пространства. Реализацией мастер-планов дальневосточных городов занимаются институты развития региона по поручению президента России. Инструмент специальных казначейских кредитов помогает эффективно запустить новые строительные проекты в рамках работы по мастер-планам, подготовить проектно-сметную документацию уже в 2023 году, - прокомментировал исполнительный директор корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.



Эксперт КРДВ сообщил, что Республике Бурятия в рамках одобренной заявки выделено 4,03 млрд руб. специальных казначейских кредитов на реконструкцию стадиона «Забайкалец» в Улан-Удэ, обновление и ремонт объектов транспортной инфраструктуры городского транспорта столицы Бурятии, в том числе приобретение новых трамвайных вагонов, а также на капитальный ремонт дорожной сети города Северобайкальск.



Забайкальский край получит 3,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог в Чите, капремонт бассейнов при общеобразовательных школах и ремонт учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.



Республика Саха (Якутия): 3,3 млрд руб. на строительство детского сада и многофункционального спортзала, благоустройство набережных и площади, капремонт районной больницы в Нерюнгри.



По информации пресс-службы министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, механизм СКК запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства «Инфраструктурное меню». СКК выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых. Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а также выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.



