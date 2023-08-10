В Прибайкальском нацпарке продолжается волонтёрское лето

Добровольцами стали студенты и представители общественных движений



Добровольцы помогают государственным инспекторам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области в обустройстве туристических маршрутов, наведении порядка на территории, подготовке к зиме и даже в научных исследованиях. Так, в бухте Сенная закончилась расчистка полотна Большой Байкальской тропы на протяжении 14, 5 километров. Студенты из Российского технологического университета (МИРЭА) провели в Прибайкальском национальном парке 6 дней. За это время они и ещё веников для копытных навязали – почти 150 штук. Стоит отметить, что представители вуза приезжают на эти берега уже девятое лето подряд.



Кордон Малышкино в Большереченском лесничестве национального парка, более известный как «Фотозона», снова стал удобнее и привлекательнее благодаря усилиям ребят из «Молодёжки ОНФ». Два июльских заезда по три дня каждый вылились для 20 парней и девушек в сенокос, заготовку дров и веников, а также традиционные наблюдения за дикими животными, которых в Малышкино очень много.



Ещё туристам задавали вопросы. На нескольких точках Большой Байкальской тропы, на Сарайском пляже острова Ольхон, в бухте Базарка на Малом море можно было встретить добровольцев, которые заполняли специальные бланки и подсчитывали число отдыхающих. На каждой точке работали по 6 человек на протяжении 4 дней. Все полученные данные станут частью масштабных исследований по теме антропогенной нагрузки, которую испытывают заповедные берега Байкала. Среди помощников науки были как иногородние студенты, так и «серебряные волонтёры» — те, кто в своё время заполнил соответствующую анкету на официальном сайте и уже не раз приезжал на озеро делать добрые дела.



Волонтёров и их работу в свою очередь поддержали представители бизнесмены Иркутской области, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

