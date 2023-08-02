Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам



Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какие суммы и кому жители бурятской столицы дают и у кого обычно берут взаймы. Опрос показал, что чаще всего они просят деньги у родственников и близких – такой ответ дали 12% респондентов.



Ещё 8% обращаются к друзьям, 2% – к коллегам и 1 из 100 оформляет ссуду на работе. Каждый пятый идёт в банк за кредитом (21%) и почти половина – 49% – вообще никогда не одалживают деньги.



20% улан-удэнцев чаще всего помогают родным, 16% – товарищам, 9% – сослуживцам и 48% признались, что никому денежные средства не занимают.



- Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 14 500 рублей, другу – 10 тысяч, а коллеге – 7 тысяч рублей, – отмечают в SuperJob.