А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам
Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какие суммы и кому жители бурятской столицы дают и у кого обычно берут взаймы. Опрос показал, что чаще всего они просят деньги у родственников и близких – такой ответ дали 12% респондентов.
Ещё 8% обращаются к друзьям, 2% – к коллегам и 1 из 100 оформляет ссуду на работе. Каждый пятый идёт в банк за кредитом (21%) и почти половина – 49% – вообще никогда не одалживают деньги.
20% улан-удэнцев чаще всего помогают родным, 16% – товарищам, 9% – сослуживцам и 48% признались, что никому денежные средства не занимают.
- Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 14 500 рублей, другу – 10 тысяч, а коллеге – 7 тысяч рублей, – отмечают в SuperJob.
Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы
Общество, Фото:
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