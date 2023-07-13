Археологи Иркутска и Канады исследуют монгольские захоронения

Общество, Фото: лаборатория археологии ИрНИТУ

Учёные проводят анализ антропологических и зоологических коллекции из Прихубсугулья



Археолог Иркутского национального исследовательского технического университета Артур Харинский совместно с коллегами из Канады исследует антропологические и зоологические коллекции, полученные на раскопках в Монголии. Первые результаты позволили учёным узнать об особенностях образа жизни и погребальных традициях населения Прихубсугулья в древности.



Обработка исторических материалов была организована на площадке Монгольского государственного университета. В группу исследователей вошли руководитель лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии Артур Харинский и канадские учёные Роберт Лозей, Татьяна Номоконова и Анжела Ливерс.



В ходе работ Артур Харинский просматривал артефакты. Татьяна Номоконова и Роберт Лозей исследовали останки животных. Анжела Ливерс отвечала за обработку антропологических материалов. По информации иркутского учёного, с зарубежными коллегами его связывают совместные научные проекты.



- Мы занимались исследованиями костных останков домашних животных и ранних скотоводов Прибайкалья. В настоящее время возобновили сотрудничество по изучению антропологических и зоологических останков, найденных ещё до пандемии на северном берегу озера Хубсугул, - заявил Харинский.



Находки с побережья озера Хубсугул относятся к разным временным периодам. Это позволяет рассмотреть антропологические и зоологические останки в определенной динамике. Самые ранние из них датируются серединой I тыс. до н.э., а наиболее поздние 15-16 вв.



- С коллегами из Канады мы внимательно изучили черепа коров, обнаруженные в захоронении середины I тыс. до н.э., отметили отсутствие рогов. Такое явление редко встречается. Особенности черепов натолкнули нас на мысль, что, возможно, перед нами останки безрогих яков. Этих животных впервые приручили в Тибете. Однако дата появления яков на побережьях Хубсугула до сих пор остаётся загадкой, которую мы пытаемся разрешить, - рассказал учёный.



Большая часть захоронений, раскопанных иркутскими археологами на берегах Хубсугула, относится к периоду существования Монгольской империи (13-14 вв.). На территориях, завоёванных монголами, складывались общие культурные тенденции, проявляющиеся и в погребальном обряде. Несмотря на это, отдельные районы империи стремились сохранить самобытность.



К таким особенностям можно отнести помещение в могилу вместе с умершим частей туши барана.



- В Центральной Монголии стегно барана устанавливали вертикально у головы погребённого, а на побережье Хубсугула укладывали возле ног или рук почившего. Мы отобрали свыше 30 антропологических и зоологических образцов. Все материалы будут переданы в лабораторию Оксфордского университета для более детального анализа, - пояснил иркутский археолог.



Специалисты лаборатории точно определят возраст останков. Содержание азота и углерода в костях позволит узнать подробнее о рационе питания людей и животных. По костям можно выявить особенности формирования различных групп людей и животных, отследить миграции.



Канадские учёные также сравнят ДНК лошадей из Прихубсугулья, Сибири и Центральной Монголии. Это позволит дополнить представления о формировании популяций домашних животных.



Артур Харинский добавил, что с 27 июля по 9 августа он отправится в археологическую экспедицию по территории Западной Монголии. Проект возглавит историк, археолог, академик РАН Николай Крадин. Экспедиция пройдёт по маршруту известного путешественника, исследователя Монголии, Тибета и Синьцзяна Петра Козлова. Об этом сообщает пресс-служба ИрНИТУ.



