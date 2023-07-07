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В Забайкалье провели летние учёты дзеренов

В Забайкалье провели летние учёты дзеренов
Общество,  Фото:Даурский заповедник
В Даурском заповеднике насчитали около десяти тысяч особей

В Даурском заповеднике Забайкальского края завершены летние учёты монгольской антилопы – дзерена. По предварительным данным местная группировка продолжает оставаться на прежнем уровне – примерно в десять тысяч особей.

Пресс-центр заповедника сообщил, что нынешней зимой на территории края кочевало примерно 100-120 тысяч антилоп. Основная часть животных в течение весны и в начале лета вернулась на территорию Монголии.

Сейчас у дзеренов «горячий» сезон – идёт пополнение стад. Самки антилоп уходят в места, в которых им никто мешать не будет. На юго-востоке края они расположены на территории заказника федерального значения «Долина дзерена», находящегося под управлением Даурского заповедника.

Время от времени родильные дома дзеренов смещаются, но в целом не выходят за пределы охраняемых территорий. Вопрос безопасности для юных дзеренов немаловажный – телятам требуется несколько дней, чтобы набраться сил для пробежек на длинные дистанции. Так что, появившись на свет, маленькие антилопы лежат и стараются никому не попадаться на глаза.


Забайкальский край заповедник дикие животные дзерены

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