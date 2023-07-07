В театре «Ульгэр» построят самый большой пожарный резервуар в Улан-Удэ





В Улан-Удэ полным ходом идёт реконструкция театра «Ульгэр». Рабочие почти завершили строительство конструктива здания и начали строить пожарную систему.- В настоящее время на объекте практически завершены работы по возведению конструктива здания. К конструктивным элементам относятся: стены, перегородки и перекрытия. Планируется, что до конца этого года завершатся все строительно-монтажные работы, - сообщили в управлении капстроительства Бурятии.Теперь здание, которое ранее находилось в предаварийном состоянии, получит вторую жизнь.Здание театра было старым. Он был построен в 1917 году, является объектом культурного наследия.Обновлённый театр будет состоять из 9 блоков, пять из которых будут реконструированы, а четыре построены с нуля. Работа по их возведению, выполнена на 90%.Далее строители приступят к внутренней отделке помещений и оформлению фасадов. Параллельно с каркасными работами началось строительство пожарной системы.По словам подрядчика, пожарный резервуар будет самым большим в центре города. Его объёма хватит, для ликвидации возгорания за считанные секунды.- При реконструкции строители работают очень осторожно, применяют только ручные инструменты. Сейчас на объекте проходит бетонирование перекрытий, монтаж опалубки, установка кирпичных перегородок и вживление колонн. Согласно проекту, до конца года будет построен весь каркас здания, закрыт тепловой контур и выполнено благоустройство. Установка оборудования будет осуществляться в следующем году, - рассказал главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.После реконструкции площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить 196 человек.