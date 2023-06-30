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В Забайкалье выберут «Миссис Читу-2024»

В Забайкалье выберут «Миссис Читу-2024»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победительницы представят край на всероссийских конкурсах

Женщины Забайкальского края смогут поучаствовать в восьмом ежегодном конкурсе красоты «Миссис Чита-2024», который пройдёт в марте будущего года. Об этом 28 июня рассказали корреспонденту «Культуры 75» организаторы мероприятия.

Подать заявку могут девушки и женщины из любого района края. Одни из основных условий: возраст от 18 до 55 лет, рост от 155 сантиметров. Участвовать могут все желающие вне зависимости от семейного положения и наличия детей.

Заявки принимаются до конца сентября этого года, а после девушек пригласят на кастинг. Конкурс пройдёт накануне празднования 8 Марта в 2024 году.

Конкурс «Миссис Чита» проведут в Забайкалье в восьмой раз. В 2023 году победила предпринимательница из Читы Ольга Лукьянова.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край Чита конкурс красоты

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