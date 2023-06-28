За два месяца её обновили уже на 22 участках
Сотрудники городского комбината по благоустройству восстанавливают тротуарную плитку на улицах Улан-Удэ. В среду, 28 июня, ремонт сделали на Арбате и на проспекте 50-летия Октября. Прежнее покрытие недалеко от остановки «Октябрь» было повреждено и требовало восстановления.
Коммунальщики демонтировали его, выровняли участок и уложили новое.
Всего за два месяца восстановили плитку на 22 участках. Самый большой объём работ проделали на улицах Краснофлотская и Ключевская.
В Улан-Удэ восстанавливают рассыпающуюся тротуарную плитку
Общество, Фото:
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