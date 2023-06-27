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Улан-Удэ примет эвенкийский фестиваль

Улан-Удэ примет эвенкийский фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В этом году его объединят с кочующим фестивалем «Манящие миры»

2 июля в Улан-Удэ проведут X молодёжный эвенкийский фестиваль «Байкальский Аргиш» (6+). Его проведут в этнографическом музее народов Забайкалья, на театральной площади. В фестивале примут участие коллективы из Бурятии, Камчатки, Магаданской области, Забайкальского края и республики Алтай.

В этом году мероприятие объединено с ХIХ кочующим фестивалем «Манящие миры. Этническая Россия» (0+). В нём будут участвовать известные северные творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства. В программе: концерты, выставка традиционных ремёсел коренных малочисленных народов Севера, мастер- классы, игры, интерактивные программы.

Фестиваль познакомит зрителей с культурой коренных малочисленных народов России: коряков, ительменов, эвенов, камчадалов, чукчей, эскимосов, ненцев, ханты, селькупов, саамов, нагайбаков. В заключение все участники проекта представят межрегиональный проект «Под бубен вечного Аргиша».

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия фестиваль эвенки молодежь Улан-Удэ

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