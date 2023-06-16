Семенной картофель передали нуждающимся семьям в Улан-Удэ

Помощь получили первые шесть семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации



В Улан-Удэ прошла акция «Социальный картофель». Специалисты соцзащиты города передали нуждающимся семьям семенной картофель для посадки, - сообщила в своём Telegram-канале министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.



Сегодня в Улан-Удэ состоит на учёте 279 семей, находящихся в социально опасном положении. Из этого числа 30% проживают в частном секторе.



- Коллеги из управления социальной защиты населения по Улан-Удэ совместно с Загорской поселковой организацией Бурятского республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов провели акцию «Социальный картофель, в ходе которой было собрано 500 кг семенного картофеля. Его уже передали шести семьям, - уточнила Быкова.





