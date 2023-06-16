Помощь получили первые шесть семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации
В Улан-Удэ прошла акция «Социальный картофель». Специалисты соцзащиты города передали нуждающимся семьям семенной картофель для посадки, - сообщила в своём Telegram-канале министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.
Сегодня в Улан-Удэ состоит на учёте 279 семей, находящихся в социально опасном положении. Из этого числа 30% проживают в частном секторе.
- Коллеги из управления социальной защиты населения по Улан-Удэ совместно с Загорской поселковой организацией Бурятского республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов провели акцию «Социальный картофель, в ходе которой было собрано 500 кг семенного картофеля. Его уже передали шести семьям, - уточнила Быкова.
Семенной картофель передали нуждающимся семьям в Улан-Удэ
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