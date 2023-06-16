В республике больше нет очагов опасной заразы
В Бурятии ликвидировали все очаги бешенства. С начала года в республике из-за него дважды вводили 60-дневный карантин: зимой – в Мухоршибирском районе и весной – в Селенгинском.
Так, в конце февраля в сельском поселении «Хошун-Узурское» обнаружили двух заражённых лисиц. Территорию в радиусе трёх километров от местности, где их нашли, объявили неблагополучной. В апреле рыжую хищницу с подозрением на бешенство доставили из местности Бараний Луг в сельском поселении «Новоселенгинское». После обследования, которое провели сотрудники Бурятской ветеринарной лаборатории, диагноз подтвердился.
- Оба очага успешно ликвидированы: 17 мая карантин сняли в Мухоршибирском районе, а 16 июня, по прошествии определённых ветеринарными правилами 60-ти дней – на ферме в Селенгинском, – рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
Специалисты привили всех восприимчивых сельхозживотных и продезинфицировали места их содержания. В районе взялись и за «регулирование численности диких плотоядных», которые являются основными переносчиками вируса, добавили в ведомстве.
Бешенство смертельно опасно. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.
Ещё в одном районе Бурятии сняли 60-дневный карантин по бешенству
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