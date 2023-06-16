В Улан-Удэ дома на улице Бабушкина остались без горячей воды

Работы запланированы на сегодня



В Улан-Удэ произошло вынужденное отключение горячей воды на улице Бабушкина. Без горячей воды остались жители пяти многоквартирных домов - №№ 11, 13, 13а, 15, 17.



Отключили их накануне, 15 июня, в 12-м часу ночи. Сделано это было для предотвращения выхода воды из тепловой камеры на прилегающие территории.



Как сообщают оперативные службы города, работы запланированы на сегодня, 16 июня.

