Работы запланированы на сегодня
В Улан-Удэ произошло вынужденное отключение горячей воды на улице Бабушкина. Без горячей воды остались жители пяти многоквартирных домов - №№ 11, 13, 13а, 15, 17.
Отключили их накануне, 15 июня, в 12-м часу ночи. Сделано это было для предотвращения выхода воды из тепловой камеры на прилегающие территории.
Как сообщают оперативные службы города, работы запланированы на сегодня, 16 июня.
В Улан-Удэ дома на улице Бабушкина остались без горячей воды
Общество, Фото:
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