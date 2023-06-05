Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой

Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры
Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили перспективы развития водного туризма на Прибайкальской территории. Рабочая встреча руководителей двух субъектов РФ прошла 3 июня. Напомним, Игорь Кобзев побывал в Улан-Удэ для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия образования республики.
– Развитие водного туризма будет способствовать увеличению туристического потока и может послужить развитию нового направления на Прибайкальской территории, – отметил глава Иркутской области.
Игорь Кобзев рассказал, что правительством области проведена инвентаризация объектов водной инфраструктуры региона, совместно с представителями туристического бизнеса определили 13 причальных сооружений, которые нужно реконструировать для организации многодневных круизных программ по Байкалу.
Губернатор подчеркнул, что помимо причальных сооружений, нельзя забывать о создании и модернизации береговой инфраструктуры, в первую очередь берегоукрепительных сооружений. Берегоукрепление – актуальный вопрос для обеих территорий, поскольку риск подтопления близлежащих к береговой линии населённых пунктов сохраняется и на иркутской, и на бурятской сторонах Байкала.
По итогам встречи Алексей Цыденов и Игорь Кобзев приняли решение выступить с совместной инициативой о вынесении вопросов модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на обсуждение комиссии государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт».
3 июня в Бурятии также работал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Помимо торжественных мероприятий, он провёл ряд встреч с бурятскими коллегами, ознакомился с работой отдельных медицинских учреждений республики и обсудил вопросы оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции, мероприятия, направленные на помощь новорождённым и снижение младенческой смертности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, развитие информационных технологий в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
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