05 июня

04 июня

Популярное

Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой

Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры

Глава Бурятии Алексей Цыденов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили перспективы развития водного туризма на Прибайкальской территории. Рабочая встреча руководителей двух субъектов РФ прошла 3 июня. Напомним, Игорь Кобзев побывал в Улан-Удэ для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия образования республики.

– Развитие водного туризма будет способствовать увеличению туристического потока и может послужить развитию нового направления на Прибайкальской территории, – отметил глава Иркутской области.

Игорь Кобзев рассказал, что правительством области проведена инвентаризация объектов водной инфраструктуры региона, совместно с представителями туристического бизнеса определили 13 причальных сооружений, которые нужно реконструировать для организации многодневных круизных программ по Байкалу.

Губернатор подчеркнул, что помимо причальных сооружений, нельзя забывать о создании и модернизации береговой инфраструктуры, в первую очередь берегоукрепительных сооружений. Берегоукрепление – актуальный вопрос для обеих территорий, поскольку риск подтопления близлежащих к береговой линии населённых пунктов сохраняется и на иркутской, и на бурятской сторонах Байкала.

По итогам встречи Алексей Цыденов и Игорь Кобзев приняли решение выступить с совместной инициативой о вынесении вопросов модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры на обсуждение комиссии государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт».

3 июня в Бурятии также работал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. Помимо торжественных мероприятий, он провёл ряд встреч с бурятскими коллегами, ознакомился с работой отдельных медицинских учреждений республики и обсудил вопросы оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции, мероприятия, направленные на помощь новорождённым и снижение младенческой смертности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, развитие информационных технологий в здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Бурятия Иркутская область транспорт Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Названы победители Забайкальского международного кинофестиваля
Названы победители Забайкальского международного кинофестиваля
Общество, 05.06.2023
Главным фильмом-победителем стала лента из Китая
Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
Бурятия и Иркутская область выступят с совместной инициативой
Общество, 05.06.2023
Она коснётся модернизации прибайкальской гидротехнической инфраструктуры
Читинцы могут подать заявки на газификацию с 5 июня
Читинцы могут подать заявки на газификацию с 5 июня
Общество, 05.06.2023
Документы будут приниматься по установленной очерёдности
В Иркутской области подвели климатические итоги весны
В Иркутской области подвели климатические итоги весны
Общество, 05.06.2023
С погодой не везло также Бурятии и Монголии
В Бурятии нерадивые дорожники оставили мусор на трассе
В Бурятии нерадивые дорожники оставили мусор на трассе
Общество, 05.06.2023
Мешки из-под цемента и целлофан разбросало по степи
В Улан-Удэ высадили сосны в честь участников СВО
В Улан-Удэ высадили сосны в честь участников СВО
Общество, 05.06.2023
В акции приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, участники спецоперации, общественники и неравнодушные горожане
Новую школу построили в отдалённом районе Бурятии
Новую школу построили в отдалённом районе Бурятии
Общество, 05.06.2023
Её стоимость вместе с оборудованием составила 550 миллионов
В Улан-Удэ вновь продлили табу на посещение лесов
В Улан-Удэ вновь продлили табу на посещение лесов
Общество, 05.06.2023
Там запретили появляться до 23 июня
Первый канал выпустил сюжет о столетии Республики Бурятия
Первый канал выпустил сюжет о столетии Республики Бурятия
Общество, 05.06.2023
Съёмочная группа отведала местную кухню, полюбовалась природными красотами и побывала на празднике
Жителей Бурятии восхитила эффектная гроза
Общество, 05.06.2023
Её засняли на видео в Селенгинском районе
В Улан-Удэ готовятся к спасению пьяных купальщиков
В Улан-Удэ готовятся к спасению пьяных купальщиков
Общество, 05.06.2023
Спасатели будут патрулировать реки на протяжении всего лета
В Улан-Удэ заложили парк в честь участников СВО
В Улан-Удэ заложили парк в честь участников СВО
Общество, 05.06.2023
Более 10 тысяч саженцев сосны подарил участник спецоперации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^