Ещё в одном отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС





Ранее ЗАГС почти на месяц – с 5 июня по 2 июля – закрылся в другом отдалённом районе республики – Баунтовском.

С понедельника, 5 июня, в Окинском районе Бурятии изменится график работы районного сектора ЗАГС. Он закроется почти на месяц – по 3 июля включительно и с 4-го начнёт функционировать в обычном режиме. Сотрудник уходит в очередной отпуск.При этом два дня – 13-го и 23-го июня – в ЗАГСе будет идти приём. В остальное время местные жители вправе обратиться в любой другой отдел.- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места жительства или адреса постоянной регистрации, – сообщили в районном секторе и извинились за доставленные неудобства.