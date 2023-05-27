Он не будет работать почти месяц
Жителей Баунтовского района Бурятии предупредили, что с 5 июня районный сектор ЗАГС Бурятии приостановит работу почти на месяц – по 2 июля включительно.
Причина тому – отпуск сотрудника. Правда, два дня – 16-го и 30-го июня – в ЗАГСе будет идти приём. Он продлится с 8 часов утра и до 16:00, говорится в вайбер-группе «Баунт-инфо 24/7».
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он не будет работать почти месяц
За сутки его выявили у 18 жителей республики
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
Появились данные за первый квартал 2023 года
Её дизайн выбрали народным голосованием
Их призвали беречь новые ограждения
Мужчина вызвал ей скорую и потом довёз до дома
В республике нет ни одного огненного очага
В республике скоро потеплеет до +27 градусов
Съёмки «Коралловых бус» начнутся уже через несколько дней
Её пообещали отремонтировать до конца недели
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену
Он дважды получал ранения на спецоперации
Алкоголь в городе не будут продавать в первый день лета
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок