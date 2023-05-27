27 мая

26 мая

Популярное

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он не будет работать почти месяц

Жителей Баунтовского района Бурятии предупредили, что с 5 июня районный сектор ЗАГС Бурятии приостановит работу почти на месяц – по 2 июля включительно.

Причина тому – отпуск сотрудника. Правда, два дня – 16-го и 30-го июня – в ЗАГСе будет идти приём. Он продлится с 8 часов утра и до 16:00, говорится в вайбер-группе «Баунт-инфо 24/7».
ЗАГС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 27.05.2023

Он не будет работать почти месяц

Коронавирус в Бурятии снова немного оживился
Коронавирус в Бурятии снова немного оживился
Общество, 27.05.2023
За сутки его выявили у 18 жителей республики
Житель Бурятии получил срок за две спиленные сосны
Житель Бурятии получил срок за две спиленные сосны
Общество, 27.05.2023
А ещё у него изъяли бензопилу и арестовали автомобиль
В аэропорту Улан-Удэ отмечается стабильный рост пассажиропотока
В аэропорту Улан-Удэ отмечается стабильный рост пассажиропотока
Общество, 27.05.2023
Появились данные за первый квартал 2023 года
В Бурятии учредили медаль к вековому юбилею республики
В Бурятии учредили медаль к вековому юбилею республики
Общество, 27.05.2023
Её дизайн выбрали народным голосованием
В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.05.2023
В республике нет ни одного огненного очага
Под конец мая Бурятию накроет сильная жара
Под конец мая Бурятию накроет сильная жара
Общество, 27.05.2023
В республике скоро потеплеет до +27 градусов
В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой
В Улан-Удэ приведут в порядок дорогу, которую залило водой
Общество, 27.05.2023
Её пообещали отремонтировать до конца недели
Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи
Заключённого в Бурятии оставили без медицинской помощи
Общество, 27.05.2023
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным
В Бурятии простятся с погибшим на СВО 38-летним мобилизованным
Общество, 27.05.2023
Он дважды получал ранения на спецоперации
В Улан-Удэ вновь объявят однодневный сухой закон
В Улан-Удэ вновь объявят однодневный сухой закон
Общество, 27.05.2023
Алкоголь в городе не будут продавать в первый день лета
В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор
В Бурятии жителей райцентра возмутила плата за строительный мусор
Общество, 27.05.2023
Кяхтинцы утверждают, что её размер определяют на глазок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^