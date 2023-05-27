В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

Он не будет работать почти месяц



Жителей Баунтовского района Бурятии предупредили, что с 5 июня районный сектор ЗАГС Бурятии приостановит работу почти на месяц – по 2 июля включительно.



Причина тому – отпуск сотрудника. Правда, два дня – 16-го и 30-го июня – в ЗАГСе будет идти приём. Он продлится с 8 часов утра и до 16:00, говорится в вайбер-группе «Баунт-инфо 24/7».