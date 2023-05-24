Учреждён главный приз всероссийской выставки овец в Чите

Его получит лучшее хозяйство



Главным призом второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз, которая пройдёт в Чите с 7 по 9 июня на территории комплекса «Мегаполис Спорт», станет автомобиль.



- По итогам выставки будут определены победители, их назовёт экспертная комиссия, которой предстоит оценить племенные качества животных. Главный приз – автомобиль «Нива» учредил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Ключи от машины получит лучшее хозяйство в племенном овцеводстве», - рассказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарёв.



Кроме того, эксперты выберут чемпионов пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок.



Участниками всероссийской выставки в Чите станут племенные заводы и репродукторы из регионов Сибири и Дальнего Востока – всего свыше 20 хозяйств. На сегодня своё участие подтвердили делегации республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайского и Забайкальского краёв. Они представят свыше 200 овец и коз.



В ходе выставки состоится научно-практическая конференция «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития» и пройдут круглые столы, где участники обсудят пути решения проблем отрасли. Участниками форума станут ведущие учёные страны, представители Минсельхоза РФ и национального союза овцеводов.



Торжественное открытие второго этапа всероссийской выставки племенных овец и коз состоится 7 июня. Церемония закрытия и награждение участников пройдёт 9 июня, сообщили в министерстве сельского хозяйства Забайкалья.



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