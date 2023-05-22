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В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»

В Иркутске стартует оперный фестиваль «Дыхание Байкала»
Общество,  Фото:pixabay.com
На открытии выступят солисты из Москвы

Стала известна программа открытия XII международного фестиваля оперной музыки «Дыхание Байкала», который пройдёт в Иркутской области. На гала-концерте (6+) в день открытия фестиваля прозвучат страницы опер русских и западноевропейских композиторов. Главным событием фестиваля станет премьерное исполнение оперы К. Дебюсси, фрагменты которой прозвучат уже на открытии. Также в программе арии и сцены из опер Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, Дж. Верди и другие.

На концерте выступят солисты: Аюна Базаргуруева (сопрано, Санкт-Петербург), Савва Хастаев (тенор, Санкт-Петербург), Ирина Макарова (меццо-сопрано, Москва), Владимир Комович (бас, Москва), Александра Зотова (сопрано, Москва), Евгений Бовыкин (баритон, Екатеринбург), Анастасия Суркова (сопрано, Санкт-Петербург), Екатерина Переверзева (сопрано, Иркутск). А также исполнители: губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный деятель искусств России — Илмар Лапиньш). Дирижёры: Илмар Лапиньш, Максим Качалов, Андрей Аминов. Ведущая — Ольга Чиркова.

Открытие пройдёт в среду, 24 мая, в концертном зале филармонии в Иркутске. Фестиваль продлится до 28 мая, сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение: 6+.

Иркутск фестиваль опера Байкал музыка театр филармония

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