Представительница Бурятии стала призёром всероссийского лесного конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Награду выиграла руководитель школьного лесничества Заиграевского района



В этом году всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост-2023» стал юбилейным – его провели в 20 раз. На финальном этапе были представлены 110 лучших работ из 49 субъектов России. Жюри конкурса определило победителей по шести номинациям.



В номинации «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности» II место заняла руководитель школьного лесничества «Берёзка» Заиграевского района Бурятии Вера Грабовская с работой «Модуль дополнительной образовательной общеразвивающей программы «Зелёный патруль» школьного лесничества «Берёзка». В этом году «Берёзке» исполняется 53 года, и 14 выпускников успешно трудятся в лесной отрасли.



Также в финале конкурса представляла работу по теме «Исследование комплекса муравейников в окрестностях посёлка Юбилейный» Анастасия Г. – член школьного лесничества «Друзья леса» Баргузинского района.



- Все работы конкурсантов, представленные в финале, имеют большое прикладное значение: исследования в области сохранения редких представителей флоры и фауны, борьбы с вредителями леса будут использованы в практической лесохозяйственной и природоохранной деятельности, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



